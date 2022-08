Gazzetta: Napoli, per Kepa bisogna alzare l’offerta, il Psg vuole limitare il contributo allo stipendio di Navas

Si complica l’affare portiere. Sul portiere del Chelsea non c’è ancora accordo nemmeno sui bonus. Per Navas si parla di prestito biennale

L’affare portiere è ancora tutto da definire, in casa Napoli. La Gazzetta dello Sport scrive che la trattativa per Kepa si è complicata (lo scrive anche il Corriere dello Sport) mentre il Psg ha aperto al prestito biennale per Navas, ma il club francese non intende contribuire in modo eccessivo al suo stipendio.

“Per Kepa il Napoli deve compiere un passo avanti alzando l’offerta fatta al Chelsea per il prestito secco del portiere basco, il cui ingaggio verrebbe in gran parte coperto dai Blues. Anche sui bonus sussistono ancora delle piccole distanze da coprire, fermo restando che chi sembra avere più urgenza di tutti di trovare una collocazione è Kepa, che spinge per il buon esito della vicenda e si dice pronto a partire per l’Italia da un momento all’altro. Il Napoli invece, impegnato ieri per Raspadori, continua a giocare su più tavoli perché Navas sarebbe in cima ai desideri di Spalletti se soltanto non fosse così difficile da prendere (il Psg non intende contribuire in modo eccessivo allo stipendio anche se ha aperto ad un prestito biennale). Di conseguenza, anche Contini (che andrà in prestito alla Samp) ed eventualmente Sirigu (potenziale vice di Kepa o Navas) al momento sono bloccati”.