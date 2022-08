Gazzetta: l’esultanza di Kvaratskhelia dopo il gol al Monza era una dedica alla fidanzata

Un gesto ad indicare un timeout con la mano sotto per disegnare un ok: è una sillaba georgiana, quella del nome di Nitsa, la sua ragazza

La Gazzetta dello Sport racconta il significato dell’esultanza di Kvaratskhelia per il gol al Monza segnato domenica al Maradona. Era una dedica alla sua fidanzata Nitsa.

“Ama stare con gli amici, quelli d’infanzia, e quando può con la fidanzata Nitsa, prossimo medico, che studia in Georgia. Era per lei la particolare esultanza dopo il primo, strepitoso gol al Maradona: quasi a indicare un timeout ma con la mano sotto come a indicare “ok”, in effetti si tratta di una sillaba georgiana, quella del nome della sua donna. Ma quanto sia riservato, lo dimostra il fatto che sui suoi social non troverete nessuna foto di lui insieme alla sua ragazza”.