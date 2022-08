Gazzetta: la richiesta allo United di 130 milioni per Osimhen è il modo di Adl di dire no a Ronaldo

La richiesta allo United di 130 milioni per il cartellino di Osimhen in cambio di Ronaldo è il modo di De Laurentiis di rifiutare la proposta di Mendes, scrive la Gazzetta dello Sport.

“portami 130 milioni di euro per il cartellino di Osimhen e prendo Cr7, a patto però che lo stipendio lo paghi tutto il Manchester United. Una controproposta decisamente improbabile trovi accettazione. Ma per il presidente del Napoli altro non è che un modo elegante di dire no alla proposta Ronaldo. Ché il club ha fatto tanto per costruire un organico completo e di grande prospettiva, da far diventare un incomprensibile scambio di rotta un’operazione del genere. Ma è un’eventualità che non troverà ulteriori riscontri, almeno che qualcuno sia impazzito”.