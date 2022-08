Gazzetta: Inzaghi ha dovuto rivedere il gioco per rifare posto a Lukaku, e se si fosse andati su Dybala?

Dopo la pioggia di critiche per la sconfitta rimediata contro la Lazio, l’Inter è riuscita a superare il Milan in classifica vincendo contro la Cremonese. La Gazzetta commenta la partita.

L’uomo partita è Nicolò Barella.

“ha segnato uno splendido gol, un destro al volo da mostrare di continuo nelle scuole calcio durante le lezioni di tiro, ed è entrato nelle altre due reti, con un quasi assist per l’1-0 di Correa e con un assist vero per il 3-0 tombale di Lautaro. L’assenza di Lukaku non si è avvertita, la produzione offensiva è stata importante”.

Il paradosso di Inzaghi è rappresentato proprio da Lukaku.

“Il tema della serata è anche questo, la facilità con cui l’Inter ha riannodato i fili del gioco della scorsa stagione, con Dzeko più regista offensivo che centravanti e con Correa, come Lautaro, a girargli attorno o a attaccare la profondità. E qui si potrebbe aprire un capitolo su un altro paradosso, il paradosso di Inzaghi, costretto a rivedere la sceneggiatura per rifare posto a Lukaku. Discorso scivoloso, perché siamo soltanto all’inizio e non possiamo sapere che cosa restituirà il Lukaku-bis all’Inter, però di fronte alla gara di ieri ci sta che se ne parli, con una domanda impossibile a corollario: e se a giugno si fosse andati dritti su Dybala come da programmi iniziali?”.