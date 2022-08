Gazzetta: a questo Napoli serve ancora Raspadori? Sì, la stagione è lunga

Zielinski non è mai stato un campione di continuità, e Raspadori è un ragazzo intelligente, al quale faranno bene sia la Champions sia Spalletti

Il 5-2 di Verona apre interrogativi: al Napoli serve ancora Raspadori per il quale – tra l’altro – il Sassuolo spara una cifra spropositata (35 milioni)? Secondo la Gazzetta sì.

Visto il grande Napoli di Verona, sarebbe facile dire: ma a che serve Raspadori? (…) Guai a dimenticare la pochezza del Verona che ha concesso tutto il campo possibile a Spalletti. Bene insomma il 4-3-3: ha senso intervenire? Ma sicuro. La stagione è lunga, Zielinski non è mai stato un campione di continuità, e Raspadori è un ragazzo (prima che giocatore) intelligente, al quale faranno bene sia la Champions sia Spalletti per il salto definitivo. Il ruolo ideale dell’azzurro è seconda punta centrale alle spalle di un 9 fisico e potente: la coppia con Scamacca (nel 4-2-3-1 del Sassuolo e del 3-5-2 dell’Under 21) lo ha lanciato tra le grandi promesse. Osimhen è meno trequartista di Scamacca, forse ci saranno meno dialogo sulla trequarti e più scambi in profondità e velocità.