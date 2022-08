Gasperini: «Non è l’Atalanta che mi aspettavo. Mai fatto nomi, solo cinque anni fa Palacio»

Alla presentazione: «Miranchuk al Torino bloccato? Ci sono aspetti economici da risolvere, io non c’entro niente, anche se Luca Percassi ha dato la colpa a me»

Ieri a Bergamo, allo stadio, c’è stata la presentazione dell’Atalanta e il tecnico Gasperini è stato piuttosto freddo con la società. c’è

“Non è l’Atalanta che mi aspettavo. La società s’è impegnata, ma la sensazione è che il mercato si stia muovendo solo ora. Miranchuk (dato per partente al Torino)? Ci sono aspetti economici da risolvere, io non c’entro niente, anche se Luca Percassi ha dato la colpa a me. Pinamonti? L’unico nome che io abbia mai fatto è stato Palacio cinque anni fa, poi ho indicato solo ruoli”.