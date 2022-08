Gasperini: «Malinovskyi è stato straordinario ma cerchiamo più di 6 gol all’anno»

Il tecnico dell’Atalanta alla vigilia di Atalanta-Milan: «Eccessivo parlare di scontro diretto. Abbiamo vinto 2-0 a Genova eppure si è parlato d’altro»

Gasperini non si smentisce. Alla vigilia di Atalanta-Milan liquida Malinovskyi e parla del clima attorno ai bergamaschi.

“Abbiamo vinto 2-0 a Genova, eppure in settimana gli argomenti sono stati altri. Compresa la prestazione con la Sampdoria in cui hai vinto 2-0 meritatamente, al di là dell’episodio del gol annullato giustamente criticato, denunciato, lamentato. L’Atalanta non ha demeritato, ha sbagliato qualche gol, Musso ha fatto poche parate, ma ha vinto senza rubare niente, giocando la sua gara”.

Il Milan

“Col Milan mi sembra eccessivo parlare di scontro diretto. È uno scontro di altro profilo, ma gli obiettivi dell’Atalanta non dipendono dalla gara di domani. Non è uno scontro diretto, il Milan gioca per lo scudetto. Il Milan oggi è un modello, ha saputo prendere giovani di valore, è un modello fuori e dentro il campo. Rappresenta, per me, il vero modello da seguire”.

Malinovskyi

“È stato straordinario con noi. Poi, negli anni inseguendo sempre Ilicic non abbiamo pensato a trovare calciatori dalle sue caratteristiche, come per esempio può essere Lookman. È stato bravissimo ad adattarsi, ha fatto delle cose molto buone. Ma è giusto che l’Atalanta segua un giocatore che possa fare più di 6 gol all’anno”.