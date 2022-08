Galliani: «Prima di noi al Monza lo stadio era inagibile e c’era la carcassa di un’auto al centro sportivo»

Il Giornale intervista Adriano Galliani. L’intervista è di Franco Ordine.

«Le indico due date per capire al volo: nel 2017 il Monza era in serie D, nel 2020 in Lega pro, adesso in serie A. Non solo. All’atto dell’acquisto di Fininvest del club, il 28 settembre 2018, la tribuna est dello stadio risultava chiusa dal 2001, lo stadio dichiarato inagibile, il centro sportivo addirittura abbandonato. Pensi: tra i cespugli incolti di Monzello trovammo anche la carcassa di un’auto. Sabato 13 agosto per il debutto riapre anche la tribuna est. Il segreto? Il primo è molto semplice: le risorse dell’azionista aggiunto alla passione di un matto come me!».