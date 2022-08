Fiorentina-Napoli, i convocati: Fabian ancora fuori. Anche Ounas out

L’elenco dei calciatori a disposizione di Spalletti per la trasferta di domani al Franchi di Firenze

Il Napoli ha diramato l’elenco dei convocati per il match di domani con la Fiorentina. In elenco mancano Demme, infortunato, Ounas, che oggi ha dovuto fare i conti con un affaticamento muscolare alla coscia e, ancora una volta, Fabian Ruiz, per il quale si attende il trasferimento a Parigi. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Marfella, Sirigu, Meret

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli

Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone