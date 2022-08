El Pais: dopo Ferguson lo United è in caduta libera

La sconfitta del Manchester United contro il Brighton rimediata alla prima giornata di Premier, non è affatto passata inosservata. Anche in Spagna El Pais dedica un lungo editoriale a quella che definisce “La storia infinita del Manchester United”

Una caduta libera senza freni da quando nel 2013 Sir Alex Ferguson decise di ritirarsi da una panchina che aveva guidato per 26 anni con un bilancio di 39 titoli (13 Premier, due Champions, una UEFA, una Coppa delle Coppe, un Mondiale per club e una Intercontinentale, una Europea e 10 Supercoppe inglesi, cinque FA Cup e quattro Coppe della Liga)

Nonostante il problema Cristiano Ronaldo però, secondo il quotidiano spagnolo “la diatriba del Manchester non è di quelli che ci sono ma di quelli che mancano, visto che il club ha soldi ma non è convinto del suo progetto”

Al momento ha ancora margine per modificare la situazione, per colmare il vuoto lasciato da Ferguson e che non sono riusciti a colmare nonostante i 1.200 milioni spesi da allora per i giocatori o per gli allenatori successivi: David Moyes (ha vinto un Community Shield), Ryan Giggs , Louis Van Gaal (una FA Cup),Mourinho (una Community, una Coppa di Lega e un’Europa League), Solksjaer, Carrick e Ragnik. E, forse, ponendo così fine alla storia infinita dello United.