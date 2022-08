Di Marzio: Raspadori, Napoli e Sassuolo si avvicinano a piccoli passi all’accordo. Domani nuovo incontro

Il giornalista Sky Gianluca Di Marzio fornisce degli aggiornamenti sulla trattativa tra Napoli e Sassuolo per Raspadori. Sul suo sito scrive che “continua a essere nel vivo”.

“Come già detto, il Napoli vuole alzare l’offerta per convincere il Sassuolo, ma già domani potrebbe esserci un nuovo incontro per discutere dell’affare. L’impressione è che a piccoli passi ci si stia avvicinando alla buona riuscita della trattativa. Continuano infatti i contatti telefonici tra il Napoli e il Sassuolo per la trattativa per Giacomo Raspadori e già domani, 8 agosto, dovrebbe esserci un nuovo incontro per cercare di avvicinarsi. Intanto, Raspadori continua a confermare la volontà di andar via: sia il giocatore che i suoi agenti resistono nel non voler rinnovare il contratto con il Sassuolo. Questo è sicuramente un punto a favore del Napoli, che ha quasi ricevuto un “assist” dall’attaccante per avvicinare domanda e offerta”.