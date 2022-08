Di Marzio: per Raspadori il Napoli spenderà 33-35 milioni più bonus e percentuale sulla rivendita

Gianluca Di Marzio fornisce dettagli sulla trattativa che sembra ormai conclusa con il passaggio di Raspadori al Napoli.

Dopo i contatti di oggi, domenica 7 agosto, nella giornata di domani ci saranno nuovi dialoghi tra il Napoli e il Sassuolo. È previsto un vero e proprio incontro tra i due club, per avvicinarsi ancora di più in vista della chiusura della trattativa.

L’operazione potrebbe concludersi ad una cifra tra i 33 e i 35 milioni per il trasferimento di Raspadori al Napoli. A questi, andranno poi aggiunti dei bonus e un’eventuale percentuale sulla rivendita. Una cessione che per il Sassuolo sarebbe dunque parallela a quella di Scamacca al West Ham, segno di come gli incassi dei neroverdi sui propri giovani possano avere un riscontro anche in futuro.