Di Marzio: la Roma ha chiuso per Camara. Il centrocampista dell’Olympiacos sostituisce Wijnaldum

La Roma è corsa subito ai ripari dopo l’infortunio di Gini Wijnaldum, che ne avrà per diversi mesi a causa della rottura della tibia che si è procurato in allenamento. L’olandese ha scelto la terapia conservativa, ma non si rivedrà prima del 2023. Questa la principale ragione dell’accelerata dei giallorossi per Mady Camara, centrocampista dell’Olympiacos. La trattativa per il guineano, che in passato è stato seguito anche dal Napoli, è – stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio – praticamente chiusa, sulla base di un prestito da 1,2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni più una percentuale sulla futura rivendita.

L’acquisto di Camara segue l’ufficialità di Andrea Belotti, a tutti gli effetti un calciatore della Roma. L’ingaggio dell’ex capitano del Toro segue la cessione di Felix Afena Gyan alla Cremonese. Ora il mercato dei giallorossi di Mou potrebbe essere chiuso.

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Andrea Belotti 🐺🇮🇹

The club is delighted to be able to confirm the signing of the Italy international forward.

We are also proud to continue raising awareness about open missing children cases around the globe. ❤️

#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/d1FCMY3HOW

— AS Roma English (@ASRomaEN) August 28, 2022