Dall’Inghilterra: il Chelsea vuole Leao, pronti 100 milioni per il Milan

Secondo il Times, la trattativa è già in corso, le parti si sono incontrate lo scorso fine settimana. Sarebbe lo stesso Leao ad aver chiesto il trasferimento in Premier

Secondo quanto scrive il Times, il Chelsea lavora ad un doppio colpo di mercato. Nel mirino dei Blues ci sono Anthony Gordon, dell’Everton, e Rafael Leao del Milan. Il quotidiano inglese scrive che per Leao il Milan ha fissato il prezzo a 95 milioni di euro, e che la trattativa è già in corso, con un incontro tra le parti lo scorso fine settimana. Al Milan sono state offerte anche alcune contropartite tecniche per abbassare il prezzo. Il Times scrive che è stato lo stesso Leao a spingere per un trasferimento immediato in Premier League. La notizia è anche sull’edizione online del Corriere dello Sport.

