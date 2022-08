“Cucinare stanca”, nel libro di Sofia Fabiani divertenti strumenti per “sopravvivere” in cucina

Un ricettario per Incapacy nato dal profilo social @cucinare_stanca. Per ridere e imparare grazie anche alle pagine dedicate alle Dad

“Schiavone pensò che fosse l’ora di provare a mangiare, anche se voglia non ne aveva. Mangiare, come fare sesso, era diventato un automatismo, nessuna fame, nessuna voglia, solo un vago bisogno fisiologico (“Quota 2050 s.l.m.” di Antonio Manzini, Sellerio)”.

Forse pensando ai vari Schiavone single d’Italia, – che nel frigorifero vuoto si ritrovano solo una scatola di tonno -, ad ottobre 2020 la trentenne romana Sofia Fabiani apre un profilo Instagram @cucinare_stanca ed è subito successo di follower per le sue ricette veloci e gustose da preparare in pochissimo tempo e per le sue riflessioni battagliere e mordaci sui fatti d’attualità.

Il suo profilo social ha fatto poi scaturire il libro – di ricette – pubblicato per la Giunti, “Cucinare stanca, Manuale pratico per Incapacy (pagg. 224, euro 19.90): perché svegliare gli incapacy è l’intento di Sofia Fabiani (aka @cucinare_stanca), dando loro gli strumenti per “sopravvivere” in cucina, ma anche negli appuntamenti e nelle relazioni sentimentali, attraverso questo suo primo libro. Un ricettario (anzi, molto di più) suddiviso in tre livelli di incapacity, con cui cimentarsi nei fiori di zucca così come nei cornetti; e costruito con un gioco di collegamenti tra un livello e l’altro, per essere indirizzati a tornare indietro quando si sbaglia o a capire come innalzare la difficoltà di una preparazione. Per ridere, ridere tanto, e imparare grazie anche alle pagine dedicate alle DaD (le Didattiche a Distanza), sempre alla portata di qualsiasi incapacy.