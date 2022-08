Corsport: l’Inter perde Lukaku per più di un mese, rientra il 2 ottobre contro la Roma

Guai per l’Inter con l’infortunio di Lukaku. Ne scrive il Corriere dello Sport.

Lukaku rischia di stare fuori un mese e di rientrare solo dopo la sosta per le nazionali, il 2 ottobre contro la Roma. Gli esami effettuati da Big Rom, infatti, hanno evidenziato «una distrazione dei flessori della coscia sinistra». Viene specificato anche che «le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana». Ma saranno solo accertamenti di controllo, per verificare l’evoluzione dell’infortunio, non certo per dare il via libera al ritorno in campo del gigante belga. Una distrazione richiede dalle 3 alle 4 settimane per il completo recupero.

Si tratta della peggiore notizia possibile per Inzaghi. Ha davanti uno dei primi snodi della stagione, vale a dire il confronto in sequenza con Milan e Bayern, ed è pure reduce dalla prima sconfitta in campionato con la Lazio, che qualche piccolo allarme lo ha acceso. E dovrà affrontarlo senza Big Rom, che in 5 derby ha segnato 5 gol, vincendo 4 volte.