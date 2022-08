CorSera: Ronaldo al Napoli non è una fantasia, ma qualcosa di cui nel Napoli si parla da luglio

Cristiano Ronaldo al Napoli non è una fantasia, è qualcosa a cui il Napoli pensa da luglio, scrive Monica Scozzafava sul Corriere della Sera.

“Il Napoli irrompe sulla scena degli ultimi giorni di mercato con una idea di quelle folli, che invece non è del tutto fantasiosa: Cristiano Ronaldo. CR7 non è una stella (è proprio il caso di dire) caduta dal cielo all’improvviso. È una concreta (più o meno) possibilità di cui si parla in casa azzurra già da luglio. È una forte tentazione del presidente Aurelio De Laurentiis, che dialoga costantemente con Jorge Mendes (è anche l’agente di Navas del Psg) e ha raccolto la richiesta dell’attaccante portoghese, in rotta con il Manchester United”.