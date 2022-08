Corsa al biglietto per Napoli-Monza, venduti 30mila tagliandi: obiettivo 50mila

La vittoria di Verona e la campagna acquisti hanno decisamente modificato il clima in città: la contestazione di Dimaro sembra di un’altra era geologica

La campagna acquisti del Napoli ha decisamente invertito il trend dell’umore in città. La contestazione e l’indifferenza di qualche settimana fa hanno lasciato il posto all’entusiasmo. La larga vittoria di Verona, la prestazione di Kvara e gli acquisti di Ndombele e Raspadori hanno provocato la corsa al biglietto per Napoli-Monza di domenica alle 18.30 esordio stagionale al Maradona.

Siamo a 30mila biglietti venduti e mancano ancora tre giorni. L’obiettivo è raggiungere i 50mila spettatori, certamente sarà superata quota 40mila. Non male sia per un Napoli-Monza sia per un incontro di Serie A il 21 agosto.

La contestazione di Dimaro sembra appartenere a un’altra era geologica.