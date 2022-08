Conte: «City, Liverpool, Chelsea e United sono davanti al Tottenham»

Intervista di Antonio Conte – allenatore del Tottenham – a Sky Sports alla vigilia dell’inizio della Premier che partirà questo weekend. Il Tottenham giocherà sabato in casa alle 16 contro il Southampton.

“Dobbiamo essere bravi a non diventare presuntosi e arroganti, non dobbiamo pensare che in soli 7 mesi abbiamo ridotto un gap che esiste da tantissimo tempo, penso al Liverpool e al City, ma anche il Chelsea che recentemente ha vinto la Champions e il Mondiale per club. Ci sarebbe anche lo United che però ha faticato un po’ in questi anni, a differenza di City o Liverpool. Klopp da sette anni lavora con le sue idee a Liverpool ed è supportato anche dalla società”.

“Kane e Son sono i due giocatori più rappresentativi del club. Due top player che potrebbero giocare in tutte le squadre più importanti. Li vedo molto concentrati e contenti del fatto che si sia presa una direzione con largo anticipo rispetto agli anni precedenti. Sentono che la via intrapresa sulla carta è buona”

“Parto dal presupposto che in Inghilterra per storia e investimenti ci sono quattro squadre che partono davanti a tutte: Liverpool, City, United e Chelsea. Il Chelsea ha rimpiazzato Lukaku con Sterling, Rudiger è andato via ma è arrivato Koulibaly. Lo United è un grande club, ha tantissimi tifosi in tutto il mondo e può spendere, ma non sempre chi spende vince”.

“È un campionato in cui bisogna mantenere certi equilibri per non scivolare. Non dobbiamo essere arroganti né presuntuosi: abbiamo avviato un percorso serio, fatto di lavoro e scelte ponderate, ma il club ha bisogno di altri step prima di pensare fin dall’inizio di essere una candidata al titolo”.