CM.com: accelerata del Napoli per Kepa, potrebbe unirsi alla squadra martedì prossimo

Si continuano a limare i dettagli, ma l’ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Probabile l’arrivo a Castel Volturno alla ripresa degli allenamenti

Il Napoli continua a lavorare per portare in azzurro Kepa, in prestito dal Chelsea. Secondo quanto scrive Calciomercato.com ieri c’è stata un’accelerata nell’affare. Si continuano a definire i dettagli, ma il portiere dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni. Potrebbe unirsi alla squadra martedì prossimo, primo giorno di allenamento a Castel Volturno prima dell’inizio del campionato.

Per ufficializzare il tutto il Napoli deve trovare l’accordo definitivo con il Chelsea per il prestito di Kepa. Si tratta degli ultimi dettagli, ma il grosso è praticamente fatto. Il procuratore dello spagnolo è in Italia e c’è stato qualche colloquio con la dirigenza azzurra. Kepa arriverà in prestito, il Chelsea pagherà il 75% del suo stipendio, ovvero tra i 6,5 e i 7 milioni di euro, mentre il Napoli 2-2,5 milioni. Qualche discorso eventualmente sul futuro verrà approfondito con il tempo, nel frattempo si pensa al presente e ai bonus da limare con i Blues. Ieri intanto c’è stata l’accelerata. Kepa potrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni. Difficilmente si unirà alla squadra a Castel di Sangro, visti i tempi stretti (il ritiro azzurro terminerà sabato 6 agosto). Potrebbe essere a Castel Volturno per il primo giorno di allenamento, ovvero martedì prossimo. Il conto alla rovescia è iniziato.