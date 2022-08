Cioffi: «Rispetto Simeone e lo faccio allenare tanto, ma non fa parte delle partite»

In conferenza: «È un ragazzo puro e pulito, anche troppo. Se non giocherà finché non sarà ceduto? Non ho tempo, devo fare delle scelte»

Il tecnico del Verona, Gabriele Cioffi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bari in Coppa Italia. Ha fornito anche indicazioni di mercato. Innanzitutto su Simeone. Di seguito il resoconto di Calciomercato.com.

“Giovanni è un ragazzo puro e pulito, anche troppo. Lo rispetto, facendolo allenare tanto e mettendogli a disposizione lo staff, però non fa parte delle partite. Lui è serenamente allenato. Se non giocherà finché non sarà ceduto? Non ho tempo, e dunque devo fare delle scelte. E così farò”.

“Sono sereno e non mi creo alibi. Le aspettative sono mie, arrivo in una società che ha fatto benissimo e non voglio sconvolgere niente. C’è da vincere le partite e fare punti: i moduli sono per la PlayStation, ci sono dei concetti di gioco sui quali la squadra sta lavorando bene”.

​”Ilic e Tameze? Che mi risulti, le voci di mercato che li riguardano sono voci. Per me sono fondamentali. Quest’ossatura, al di là di Simeone, che è giusto che vada a confrontarsi con un calcio diverso, è molto importante. Non puoi prescindere da nessuno di loro. Anche Barak, che non sta giocando perché ha avuto un problemino alla fine della scorsa stagione”: