Cerruti: «Sono schifata dai messaggi sessisti sui social, li ho denunciati. Siamo atlete, non oggetti»

La “colpa” di Linda Cerruti è solo quella di aver postato sui social una foto che la ritrae a testa in giù sugli scogli di Noli, vicino Savona, in spaccata, con le medaglie vinte agli Europei nel nuoto sincronizzato.

Otto medaglie appese alle gambe. Se può essere considerata, questa, una colpa. Evidentemente da tanti sì, visto che sui social è stata presa di mira con insulti e offese sessiti. Che ha denunciato alla Polizia Postale. Lo racconta in un’intervista a La Stampa.

«Con la fatica ho cercato di cancellare l’amarezza per tutte quelle frasi maschiliste che ho ricevuto sui social. Possibile che questa gente sappia occuparsi solo di un sedere e di due gambe, ignorando le vittorie? Siamo atlete, non oggetti ».

Spiega la sua decisione di denunciare.

«Spesso la soluzione scelta è mettere tutto a tacere, ma non è giusto. Il mio messaggio non cambierà il mondo, però è un segnale, un passo importante. È necessaria una rivoluzione culturale per superare queste orrende dinamiche sociali. Ho riflettuto molto su quello che è successo e poi ho deciso di prendere provvedimenti concreti denunciando il fatto alla Polizia Postale, che ringrazio. Perché ci tutela. Il mio atteggiamento è un invito a tutte le donnea credere e a lottare per una società migliore nella quale far crescere i nostri figli. Non dobbiamo aver paura».