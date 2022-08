Antonio Cassano elogia il lavoro del suo ex allenatore Luciano Spalletti. Lo fa prima sul suo profilo Instagram e poi in diretta su Twitch per la Bobo Tv. In particolare, l’ex fantasista barese paragona il lavoro del tecnico di Certaldo con quello di Massimiliano Allegri alla Juventus.

«Spalletti è un genio» dice Cassano. «Il Napoli ha giocatori meno forti della Juventus, ma lui li fa giocare divinamente, quelli della Juve giocano alla carlona»

Parole importanti anche per Lobotka e Kvara.