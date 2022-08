Casemiro saluta il Real in lacrime: «Il mio ciclo era finito. Sono felice, ho dato tutto»

In conferenza stampa: «Le persone che pensano che abbia lasciato per soldi sbagliano, non mi conoscono. Il club è stato molto buono con me. E’ una mia decisione»

Casemiro ha salutato il Real Madrid in conferenza stampa. Il centrocampista, che sarà dello United, non è riuscito a trattenere le lacrime.

“Sono felice, ho fatto il mio dovere. Quando ho lasciato San Paolo nel gennaio 2013 mi sono detto che avrei dato tutto per questo club. Ci ho provato. Quando dormo, dormo tranquillamente perché ho dato tutto, negli allenamenti e nelle partite”.

“Quando prendi una decisione così importante, è difficile. Dopo la finale di Champions League ho parlato con il mio agente e gli ho detto che avevo la sensazione che stavo finendo il mio ciclo. Sono onesto con tutti, ci ho pensato. Mi ha detto di andare in vacanza e cercare di avere una testa più calma. Quando sono tornato la sensazione era la stessa. Ma sono il più felice del mondo, ho adempiuto al mio dovere. La missione è compiuta”.

Come è stato il processo di uscita?

“Non è stato così veloce. Dopo la finale di Champions League è arrivata quella prima conversazione della fine del ciclo. Volevo ringraziare mia moglie che è stata la prima a sostenermi in tutto ciò che ho deciso. Sono passati nove anni qui, è un cambiamento importante. La mia famiglia era con me. È stato molto difficile parlare con il presidente, so quanto mi sia affezionato. L’onestà è uno dei miei grandi valori, sono sempre stato con lui”.

Cosa stai cercando in Premier?

“Il mio ciclo era finito. Volevo vivere una nuova sfida, provare un Campionato diverso e una cultura diversa. Non ho vinto niente. Voglio aiutare come ho aiutato qui. Vado con tutta l’illusione”.

Se ne è andato per soldi?

“Le persone che pensano che abbia lasciato per soldi sbagliano, non mi conoscono. Il club è stato molto buono con me. E’ una mia decisione”.

Qualcosa non è andato come ti aspettavi?

“La sensazione che il ciclo fosse finito. Amo la Premier. Volevo giocare e volevo giocare lì. Il cambiamento era necessario. Puoi essere stressato con la stagione e poi in vacanza, quando continui a pensarci… Dovevo essere onesto, il più onesto con me stesso”.

Su Kroos e Modric.

“Toni mi ha mandato un sms alle quattro del mattino per chiedermi se era vero che me ne stavo andando… E che era malato. Non solo per quei due. Sono molto leale, ho la sensazione che sia finita. Vado nel più grande club d’Inghilterra”.

Su Ancelotti:

“Le parole di Ancelotti sono molto belle. Prenderò quella cosa del Triangolo delle Bermuda per tutta la vita. L’ultima Champions League è stata un po’ magica. Luka e Toni sono miei amici. Vado oltre come sono come giocatori. Mi hanno sempre aiutato. Giocare con loro è sempre facile, i meriti sono loro. Abbiamo avuto notti meravigliose”.

Ha avuto qualche momento di dubbio?

“Sono stato molto chiaro a riguardo. La storia è già fatta. È il momento di pensare alla nuova sfida. Non può più essere cambiato”.

Fine del calcio o del ciclo personale?

“Sono l’MVP della Supercoppa… è solo un cambio di ciclo. Quel premio mostra quello che sono e quello che mostro per questo club. Ho avuto il cambio di ciclo in mente ed è per questo che ho fatto quella grande partita. Ci stavo già pensando”.

Hai parlato con Cristiano?

“Non ho parlato con lui, ma non vedo l’ora di giocare con lui, speriamo che rimanga perché è uno dei migliori di tutti i tempi”.

Cosa porti allo United?

“Voglio lasciare i miei valori, voglio trasmettere allo United quello che ho imparato qui, che per vincere titoli bisogna vincere giorno per giorno. So che sto andando in un campionato incredibile. A 30 anni sono al mio meglio, nella mentalità e nella salute, so come prendermi più cura di me stesso, continuo a godermi il calcio e la mia famiglia”.

