I bianconeri devono fare un colpo in attacco. Nella short list di Cherubini ci sono Depay, Muriel e il polacco, che il Marsiglia non considera incedibile

La tripletta in amichevole ha chiuso la porta, a doppia mandata. L’Atletico Madrid terrà Morata, Simeone lo vuole. La Juve dunque si guarda intorno alla ricerca di alternative, ha bisogno di fare un colpo in attacco oltre a Kostic. Calciomercato.com racconta della short list di Cherubini: Muriel e Depay, di cui si scrive da diversi giorni, ma anche Arek Milik un’ipotesi che a Torino non è mai passata di moda. Calciomercato.com scrive: