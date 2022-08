As: l’agente di Lewandowski ha incassato 10 milioni di commissione per portarlo al Barcellona

Il quotidiano spagnolo cita come fonte The Athletic, che però scrive “all’intermediario israeliano andranno solo 5 milioni di euro”

As scrive che, per portare Lewandowski al Barcellona, l’agente del calciatore, Pini Zahavi, ha ricevuto una commissione di 10 milioni di euro. Cita The Athletic come fonte.

“Zahavi ha fatto il quadrato del cerchio, un altro, ma non lo ha fatto gratuitamente. Secondo The Athletic , il superagent ha preso una commissione di 10 milioni come parte fondamentale del trasferimento di Lewandowski al Barcellona. La cifra va sommata ai 45 fissi più cinque variabili del trasferimento che il club catalano ha pagato per l’attaccante 33enne”.

Una cifra enorme, se fosse confermata. Ma leggendo The Athletic, i numeri sembrano diversi. Il quotidiano infatti parla di 5 milioni, non di 10. Parlando dell’ex Bayern come di un pezzo della strategia del Barcellona per aumentare i ricavi, soprattutto sul fronte del marketing, The Athletic scrive:

“Il rovescio della medaglia è che il polacco compie 34 anni questo mese, ha ricevuto un lucroso contratto quadriennale (anche se con una leggera riduzione rispetto al suo precedente stipendio al Bayern) e c’è qualcuno a Monaco che in realtà considera i campioni di Germania, che hanno ricevuto oltre 45 milioni di euro per un giocatore che stava entrando nell’ultimo anno di contratto, il vero vincitore. Ciò è in parte dovuto al fatto che l’allenatore del Bayern Nagelsmann ha idee tattiche diverse su come modellare la sua linea d’attacco e il club non prevedeva che nessun club, oltre al Barcellona, potesse spendere tanti soldi per un giocatore nell’autunno della sua carriera. È stato anche riferito che il Barcellona si sarebbe impegnato per 20 milioni di euro come compensi per l’agente di Lewandowski Pini Zahavi nei quattro anni di contratto dell’attaccante, anche se fonti vicine all’accordo hanno insistito con The Athletic sul fatto che solo 5 milioni di euro di commissione dal trasferimento andranno all’intermediario israeliano. Al momento della pubblicazione, tuttavia, mentre è stata annunciata la firma di Lewandowski, la sua iscrizione alla Liga deve ancora essere ufficializzata. Questo è il caso di ogni acquisto del Barcellona quest’estate, così come di Dembele, che conta come un nuovo acquisto poiché ha firmato nuovi termini dopo la scadenza del suo precedente contratto. Quindi firmare giocatori è una cosa, in realtà farli scendere in campo rispettando i controlli economici della Liga (essenzialmente la loro versione del fair play finanziario) è un’altra”.