As: è agosto e Isco e Marcelo sono ancora senza squadra perché si rifiutano di lasciare il calcio d’élite

Isco ha detto no alla Roma perché non gioca in Champions. Marcelo ritiene che non sia ancora il momento di andare in Qatar. E intanto sono a piedi

As dedica un pezzo a Isco e Marcelo, che, ad agosto, ancora non hanno una squadra in cui giocare. E’ calma piatta.

“Entrambi sono d’accordo su un aspetto: la loro priorità è continuare nel calcio d’élite. E questo dettaglio non è banale, visto che le offerte dei campionati ‘minori’ come quello qatarino o nordamericano sono state praticamente le prime ad arrivare. Ma non sono state ricambiate. Entrambi hanno proposte sul tavolo ma nessuno dei due firma. Perché entrambi stanno ancora aspettando ‘qualcosa che verrà’, ma che non arriva ancora”.

Isco ha meno offerte di Marcelo, ma è stato più vicino a firmare con una squadra: il Siviglia. Solo che il progetto sportivo di Monchi privilegia i giovani e ingaggi meno onerosi. L’offerta più seria è venuta dalla Roma, ma la squadra di Mourinho non gioca la Champions e Isco non vuole rinunciarci, “sente che il suo livello è ancora all’altezza”. Quindi ha rifiutato la proposta.

“Intanto, il calciatore non smette di sottolineare sui social la durezza degli allenamenti a cui si sta sottoponendo da solo. La fame che deve essere al 100% dal primo giorno di qualunque sia il suo nuovo progetto. Il problema è che questo nuovo progetto, al momento, non arriva”.

La situazione di Marcelo è più enigmatica, scrive As.

“Sui suoi social non c’è traccia quotidiana del lavoro che sta facendo per mantenere la forma fisica mentre il suo futuro è chiuso. Le offerte sono piovute su di lui, ma non vuole rinunciare al calcio d’élite. Questo esclude uno dei migliori affari – se non il migliore – che sia arrivato nella sua casella di posta: il Qatar. Marcelo ritiene che non sia ancora il momento di fare il passo verso un campionato di quel livello, crede di poter ancora fare passi da gigante”.

Ha avuto altre proposte, ma tutte passano per l’abbandono della Spagna, che per lui rappresenta un dilemma difficile. Si sono fatti avanti il Milan, l’Olympique Marsiglia, il Fenerbahçe e il Trabzonspor. In Spagna, ci ha provato il Getafe, che gli avrebbe dato la possibilità di continuare a vivere a Madrid con la sua famiglia, ma la scelta avrebbe significato dire addio all’Europa.

“Tante briciole e poco pane. Agosto avanza a ritmi frenetici e il loro futuro è ancora aperto. Dove giocheranno la prossima stagione? Sia Marcelo che Isco sono in attesa. L’interruttore è acceso, ma fermo”.