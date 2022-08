A Bari 35mila spettatori per Bari-Palermo di Serie B

In 35mila ieri sera al San Nicola per Bari-Palermo di Serie B. È finita 1-1 ma la notizia era al botteghino e sugli spalti.

Scrive il Corriere dello Sport:

Va stretta pure la B a Bari e Palermo, ritrovatesi al San Nicola 117 giorni dopo. I padroni di casa festeggiavano la promozione, i siciliani l’avrebbero conquistata ai playoff. Più di 25mila allora, una eccezione per la C. Oltre 35mila spettatori ieri sera, tantissimi anche per un campionato cadetto che ha subito mantenuto le sue roboanti promesse.

Una cornice strepitosa per la B ritrovata. Mai così bella, l’Astronave di Renzo Piano. Forse neppure ai tempi del Mondiale del ’90 e della finale di Coppa Campioni del ’91. Il sindaco Antonio Decaro l’ha rimessa a nuovo per le ambizioni del presidente Luigi De Laurentiis: seggiolini biancorossi in ogni dove, pure nella curva Sud riaperta dopo quattro anni. Nessuno ha voluto mancare all’appuntamento e fino all’ultimo è stata corsa al biglietto. Nonostante il gran caldo ed un cielo che minacciava tanta pioggia ma ne ha mandata giù poca, e molto prima della partita per fortuna.