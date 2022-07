Tomori: «Siamo la terza forza del campionato? Beh, lo dicevano anche l’anno scorso…»

Alla Gazzetta. «Ufff quanto parla Maignan. Ibra ci diceva che dovevamo avere fame, come i cani. Che eravamo primi ma non avevamo fatto nulla»

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport intervista Tomori. Un inglese in Serie A, un forte difensore ma anche un ragazzo intelligente. Così lo definisce la Rosea. Riportiamo un estratto dell’intervista.

Il Milan è scudettato ma i bookmaker dicono che è la terza forza, dopo Juventus e Inter.

I rossoneri si sentono più forti.

Lukaku e Vlahovic.

«Marcarli uno contro uno è difficile, sono forti e veloci, hanno qualità. La cosa più importante con entrambi è restare concentrati, stare attenti a ogni movimento, a quando calciano, quando attaccano la profondità… In Italia poi si lavora diversamente rispetto all’Inghilterra. Qui si difende di squadra, ci si muove insieme. In Inghilterra molto meno».

Maignan.

Ibra.

«Ibra ha una personalità grandissima, la sua voce era con noi anche quando non giocava. Ci diceva “Dobbiamo avere fame come i cani, siamo primi ma non abbiamo fatto nulla”. Quando c’è un giocatore così in spogliatoio, aumenta lo spirito di tutti».

I difensori della storia del Milan.

«Baresi era un difensore non troppo alto, un po’ come me che sono 1,85. Era fantastico per la posizione del corpo, la voce sul campo, la leadership. Maldini e Nesta avevano grande personalità, sapevano leggere la partita in ogni momento».