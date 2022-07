Sky: Ostigard ha svolto le visite mediche, domani raggiungerà il Napoli a Dimaro

La trattativa tra Napoli e Brighton per Leo Ostigard si è chiusa in modo positivo. Il difensore ha svolto le visite mediche a Villa Stuart. Domani sarà in ritiro a Dimaro con la squadra di Spalletti. Lo annuncia il giornalista Sky Gianluca Di Marzio.

“Il Napoli ha concluso la trattativa per Leo Ostigard dal Brighton. Il pubblico italiano ha cominciato ad apprezzarlo al Genoa, dov’è arrivato in prestito lo scorso gennaio. Il giocatore arriva in azzurro a titolo definitivo per la cifra di 5 milioni di euro più 3 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Il norvegese ha svolto e superato le visite mediche a Villa Stuart nella giornata di oggi ed è pronto a mettere nero su bianco l’accordo con gli azzurri. Nel pomeriggio di oggi il Brighton ha dato l’ok formale ai contratti e pertanto il giocatore ha potuto sostenere i test fisici. Nella giornata di domenica Ostigard raggiungerà i futuri compagni nella sede del ritiro, a Dimaro. Domani il Napoli non ha in programma di allenarsi: l’idea sarebbe quella di far sostenere a Ostigard una seduta leggera, se il norvegese riuscirà a raggiungere Dimaro in tempo”.