Sky: il Real Madrid è interessato a prendere Fabian a parametro zero nell’estate 2023

Real Madrid are interested in signing Fabián Ruiz as free agent in summer 2023. Of course, deal depends on what happens with Napoli in August. ⚪️🇪🇸 #RealMadrid

Ancelotti remains big fan of Fabián as he signed him at Napoli. Spanish, talented – Real will be exploring this idea. pic.twitter.com/IMCG1ksi4C

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2022