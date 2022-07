Sky: il Napoli lavora in parallelo a Kim e Acerbi. Il laziale ha già dato il suo ok al trasferimento

Giuntoli si muove per trovare il sostituto di Koulibaly, in partenza per il Chelsea. Il Napoli dovrà scegliere uno dei due

Koulibaly partirà questa sera per Londra, domani sosterrà le visite mediche per il trasferimento al Chelsea. L’accordo tra il Napoli e il club inglese, scrive Gianluca Di Marzio, di Sky, è totale. Il Napoli si muove ora per trovare un sostituto di Koulibaly. Stando a quanto riferisce Di Marzio sono due le trattative in corso, portate avanti parallelamente dal club di De Laurentiis: una riguarda Kim e l’altra Acerbi. Il difensore biancoceleste ha dato già il suo ok al trasferimento.

“Nel frattempo, pensa già al possibile erede. Sono due le operazioni portate avanti in parallelo dal club. La prima è quella che porta a Kim Min-Jae, difensore di proprietà del Fenerbahce, da tempo un obiettivo degli azzurri. La seconda, invece, riguarda Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio è emerso come candidato a sorpresa nella serata di ieri e avrebbe già dato l’ok al trasferimento. Il Napoli, adesso, dovrà scegliere uno tra questi due nomi dopo essersi già assicurato il sì di Ostigard”.