Radu si taglia l’ingaggio di 400mila euro per andare in prestito alla Cremonese

Prima del trasferimento, il portiere ha firmato il rinnovo con l’Inter fino al 2024 a 1,9 milioni di euro a stagione. L’ingaggio sarà pagato a metà dai due club

Secondo quanto riporta Playsport, prima di trasferirsi alla Cremonese in prestito, Ionit Radu ha rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2024 con un ingaggio di 1,9 milioni di euro a stagione, cioè 400mila euro in meno rispetto all’accordo precedente. L’ingaggio sarà pagato in parti uguali da Inter e Cremonese.

Alla Cremonese Radu sarà il titolare in porta. La scorsa stagione è purtroppo stato il protagonista di un grosso strafalcione contro il Bologna che ha danneggiato non poco la squadra di Inzaghi nella lotta per lo scudetto.