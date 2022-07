Messaggero: nervi tesi alla Lazio, lunedì lite tra Tare e Sarri a Formello

È per questo che il tecnico ha disertato la presentazione in Piazza del Popolo. Nel pomeriggio si era scontrato con il ds. “È stato duro per la mancata chiusura di alcuni rinforzi”

Per quanto la Lazio si ostini a negare con note ufficiali, i nervi, a Formello, sono tesissimi. Oggi il Messaggero racconta di un nuovo scontro tra il direttore sportivo Igli Tare e il presidente Lotito. Tare gli avrebbe posto l’ultimatum: o io o Sarri, scegli. E intanto, lunedì il direttore sportivo aveva litigato anche con il tecnico, Maurizio Sarri. Ecco spiegato il motivo dell’assenza dell’allenatore alla presentazione ufficiale delle maglie biancocelesti.

A Piazza del Popolo, lunedì, Sarri non c’era.

“Dove, guarda caso, non si era presentato Sarri con il suo staff tecnico. Motivo? La preparazione del ritiro, ma Maurizio nel pomeriggio era stato duro per la mancata chiusura di alcuni rinforzi (in teoria ultimati) prima della partenza per Auronzo. Manca un portiere fra Vicario (dopo Carnesecchi, il preferito) e Luis Maximiano (favorito per il club, nuovi contatti per il prestito), oltre un secondo fra Provedel e Terracciano o i lowcost Adrian e Asenjo. Ma l’affronto più grande è che lo svincolato Alessio Romagnoli, sedotto da un anno, non sia ancora sposo della Lazio dopo la cena di domenica a Villa San Sebastiano: «Abbiamo fatto l’offerta massima – ha svelato lunedì sera Tare – e infatti il difensore vuole venire e ha accettato. Fate due più due, il problema è un altro…». Sono quelle maledette commissioni da riconoscere al manager Enzo Raiola a cui stanotte si è provato ancora ad andare incontro, dal momento che l’ex Milan ha persino già bloccato una mega casa all’Olgiata in affitto”.