Messaggero: Lazio, Sarri diserta la presentazione delle maglie. Nuovo litigio tra Lotito e Tare

Il patron e il diesse avevano già discusso nel weekend. Il tecnico assente ufficialmente per preparare la partenza, ma forse c’entra lo stallo nel mercato

Non deve tirare un’aria molto serena in casa Lazio, stando a quanto scrive Il Messaggero. Ieri, ad esempio, il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, ha disertato la presentazione delle nuove maglie in Piazza del Popolo. Per non parlare dei dissidi interni ai quadri dirigenziali del club, con un nuovo litigio tra Lotito e il direttore sportivo Tare dopo quello andato in scena nel weekend.

“Perché alla presentazione delle prime due nuove casacche – la terza nera con richiamo – targate Mizuno (contratto di 8 anni a 2,8 milioni a stagione, ieri c’era il gm Strenghetto) tutti si aspettavano i fuochi d’artificio, una sfilata di rinforzi dopo l’ultima domenica di affari quasi chiusi e trattative al cardiopalma. Forse pure Sarri e il suo staff che, ufficialmente per preparare la partenza, disertano la serata. Lotito non ce l’ha fatta a mantenere la promessa e si becca la solita manciata d’insulti in prima fila. Nessuna parola (poi altro litigio a fine serata) col ds Tare in quella opposta di sinistra”.