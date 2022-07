«Madonna voleva fare il remake di ‘Travolti da un insolito destino’, mi invitava ai concerti per convincermi»

Il Giornale intervista Giancarlo Giannini. Avrà una stella alla Walk of Fame di Hollywood.

Meglio una stella o avrebbe preferito un Oscar?

Che rapporto ha con i premi?

Nessuno è profeta in patria.

Eppure sfiorò un Oscar con Pasqualino settebellezze.

«Gli americani sono difficili da convincere. Si aspettano sempre lo stesso stereotipo dell’italiano, mentre io ho recitato caratteri diversissimi come il siciliano o il napoletano, che in comune non hanno niente».

Il film è stato appena restaurato.

«Sono molto affezionato a Pasqualino perché è una storia vera che abbiamo scoperto quasi per caso. E io, quell’uomo, l’ho conosciuto davvero. Poi l’ho pure interpretato. Stavamo girando Mimì metallurgico ferito nell’onore a Cinecittà e, negli studi, si aggirava un signore con una tanica sulle spalle che vendeva bicchieri d’acqua fresca per cinque lire. Non lo conoscevamo, però sapevamo che era stato in carcere e, siccome avevamo anche noi una scena in galera, gli abbiamo chiesto cosa si fa in cella. Da lì nacque una strana amicizia. Entrammo in confidenza, al punto che il vero Pasqualino compare in Mimì metallurgico. Lo si vede quando annuncia l’arrivo del boss mafioso interpretato da Turi Ferro. È proprio lui ad aprire lo spiraglio. In quell’occasione cominciò a raccontare la sua storia. Disse di essere ebreo, ricordò la sua esperienza nei campi di concentramento, il suo ruolo di kapò pur di salvarsi. Il ritorno a casa dove lo credevano morto e il suo stupore nello scoprire che tutte le sorelle si prostituivano. E questo è il meno… Su tanti particolari abbiamo dovuto sorvolare. Troppo ribrezzo».