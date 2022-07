Lukaku recita il mea culpa in pubblica piazza: «Sono andato via e ho fatto male»

L’Inter ha presentato le nuove maglie. I calciatori hanno incontrato i tifosi in una terrazza glamour, al centro di Milano. E alcuni di loro hanno preso la parola, sono intervenuti. Tra questi, ovviamente, Romelu Lukaku. Che s’è preso l’impegno solenne di riportare il tricolore nella Milano nerazzurra. E che ha recitato il mea culpa per la sua partenza dell’anno scorso. Le sue parole vengono riportate l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

«Avevo bisogno di amore…È anche giusto che la gente veda che la nostra squadra è veramente unita». Ma, soprattutto, Romelu ha ripetuto il suo pubblico atto di dolore: «Sono andato via e ho fatto male, vero Bare?», la domanda fatta al centrocampista azzurro. E Barella, che ammiccava e prendeva bonariamente in giro, ha fatto capire che i conti sono già stati regolati: il gruppo ha spalancato le braccia al gigante. «Questa è la sfida più grande della mia vita, qui sono stato al mio livello più alto, ora tutti insieme continuiamo la crescita dell’anno passato per centrare il nostro obiettivo»