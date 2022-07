L’agente di Politano: «C’è stato un chiarimento con Spalletti, Matteo può restare con la testa giusta»

Sul Corsport. Poche offerte, alla fine potrebbe restare. «C’è collaborazione e serenità», dice Giuffredi. Che ha aggiunto che a breve incontrerà De Laurentiis

Abbassa il tiro l’agente di Matteo Politano. Che nelle scorse settimane ha ribadito a più riprese che il suo assistito voleva cambiare aria, che il rapporto con Spalletti s’era deteriorato. Adesso cambiano le carte in tavola. Forse perché le offerte sono poche, pochissime. Quella del Valencia – che intanto ha preso Castillejo dal Milan proprio in quel ruolo – non superava i dieci milioni, e il Napoli ne chiede il doppio. All’esterno destro romano non conviene andare all’uno contro uno. Il Corsport chiarisce:

Ieri, nel frattempo, a Dimaro è arrivato Mario Giuffredi, l’agente di Mario Rui, di capitan Di Lorenzo e Politano. L’uomo del giorno: Matteo non sente più la fiducia di Spalletti e ha chiesto la cessione, ma qualche spiraglio di luce comincia a intravedersi. «C’è collaborazione e serenità», ha spiegato Giuffredi dopo un colloquio avuto nel pomeriggio proprio con il signor Luciano allo stadio di Carciato. A fine allenamento. «C’è stato un chiarimento: Politano può anche restare e se resterà lo farà con la testa giusta. A breve incontrerò De Laurentiis».