La Stampa: Il mercato è un affare che passa largo dalla Serie A, riguarda i nababbi della Premier

Per arrivare alla cifra investita finora dal City bisogna mettere insieme le prime quattro società della graduatoria italiana: Lazio, Napoli, Inter e Monza

«Spendi e spandi, ma non in Italia. Il City investe quanto quattro club di A»: è il titolo di un articolo dell’edizione odierna de La Stampa, a firma Stefano Scacchi, che afferma l’ineluttabile verità che il mercato, almeno fino a questo momento, è un affare che passa largo dalla Serie A. Riguarda i nababbi della Premier e al massimo un paio di club spagnoli.

La squadra che ha speso di più, in Europa, è il Manchester City. I citizens, per assicurarsi Haaland e Phillips, hanno investito quasi 110 milioni di euro. Per arrivare a questa cifra bisogna mettere insieme le prime quattro società della graduatoria italiana: Lazio, Napoli, Inter e Monza. Più lontana la Juve, che si è buttata sui parametri zero. Nella top ten ci sono 6 squadre inglesi (tra cui il Leeds), le due spagnole, il Borussia Dortmund e il Psg. In Italia, per intenderci, il colpo più caro è Ederson, l’ennesima scoperta di Sabatini. È costato 24 milioni di cartellino (14 più Lovato, valutato 10). Tutto un altro mondo.