Kim: «Ho una solida salute mentale, è un ottimo punto di partenza per un calciatore»

In conferenza: «So che ci sono molte aspettative nei miei confronti, ne ho anche io. Il tatuaggio carpe diem? E’ per pensare sempre positivo»

Il Napoli presenta il neoacquisto per la difesa, Kim Min-Jae, in conferenza stampa da Castel di Sangro.

«Sono contento di essere qui e dell’interesse che ha subito mostrato il Napoli. Mi sono già adattato, faccio del mio meglio per inserirmi».

«Il tatuaggio carpe diem? E’ per pensare positivo in tutte le circostanze della vita»

«Ho ammirato tanti difensori italiani, se devo sceglierne uno dico Cannavaro»

«La trattativa è stata facile, in realtà. Ero molto attratto dal Napoli rispetto alle altre proposte»

«Koulibaly è un giocatore internazionale, insostituibile, io non lo sostituisco, nessuno può farlo, ma farò il massimo per giocare al meglio»

«Ho vari stili di gioco, credo di essere molto forte in copertura. Mi trovo molto più a mio agio a destra, ma mi è capitato di dover giocare a sinistra, mi sento meno a mio agio ma posso occupare questa posizione».

«Da piccolo non ho mai tifato per una squadra specifica, da grande sono diventato fan di tutte le squadre per cui ho giocato, ora tifo in modo sfegatato per il Napoli, spero di fare davvero bene».

«C’erano anche altre squadre italiane, ma sapete meglio di me quanto famoso sia il Napoli, l’ho scelto proprio perché é il Napoli»

«Allenarmi con Osimhen è una grande esperienza per crescere, mi impegna, è un grande giocatore che stimo molto, e sono molto positivo per queste sfide».

«So che ci sono molte aspettative nei miei confronti, questo mi crea tanta tensione, ma sono già pronto per le partite che mi aspettano e anche io ho grandi aspettative per la Champions».

«Se l’allenatore mi propone qualcosa io lo faccio»

«Dal punto di vista caratteriale non ho grandi difetti, ho una salute mentale abbastanza solida e faccio di tutto per mantenerla, questo è un ottimo punto di partenza per la mia professione. Il video che avete visto parla molto del mio carattere».

«Devo molto imparare dal punto di vista della difesa e abituarmi allo stile dei compagni, c’è molto lavoro da fare ma spero di adattarmi quanto prima»

«Sapevo quanto fosse passionale il tifo turco e mi sto rendendo conto di quanto lo sia quello napoletano, tra l’altro il peso che ho sulle spalle di sostituire Koulibaly aumenta la pressione, è più uno stimolo che una pressione»

«Nonostante le perdite che ha subito il Napoli ho trovato un clima molto buono nello spogliatoio»