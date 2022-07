Juan Jesus: «Koulibaly è stato molto importante per noi, ma abbiamo fatto bene anche senza di lui»

A Sky Sport «Kim? Dovrà imparare in breve tempo, in Turchia non c’è la stessa tattica. Spalletti è bravo a spiegare»

Juan Jesus non è affatto preoccupato per l’addio di Koulibaly al Napoli. Lo ha chiarito qualche settimana fa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e lo ha rifatto oggi in un’intervista a Sky Sport.

“Koulibaly è stato molto importante per il Napoli. Ha dato tanto, mancherà un pezzo importante nello spogliatoio. Quando non c’era lui, però, abbiamo fatto bene a prescindere perché c’era un gruppo che ha retto bene”.

Il brasiliano ha parlato anche di Kim, che oggi ha sostenuto le visite mediche.

“Dovrà imparare in breve tempo: in Turchia non c’è la stessa tattica, dovrà capire i movimenti della linea e Spalletti è bravo a spiegare”.

Infine, sull’amichevole di domani contro l’Adana di Montella e Balotelli:

“Quando si indossa la maglia del Napoli non esistono amichevoli. Dobbiamo dare sempre il 100% e acquisire minutaggio. Sarà una partita importante, cercheremo di fare del nostro meglio. Balotelli? È fortissimo, dovremo stare attenti perché può far male”.