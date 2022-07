Il Telegraph su Koulibaly: Abramovich non avrebbe mai fatto quattro anni di contratto a un 31enne

È un segnale di rottura della nuova proprietà del Chelsea. Con Abramovich chi aveva più di 30 anni poteva al massimo ambire a un prolungamento di 12 o 18 mesi

Nel dare la notizia del passaggio di Koulibaly al Chelsea, il Telegraph si sofferma su un aspetto e cioè sulla rottura rispetto al passato. Ossia sul cambio di strategia tra il vecchio proprietario del Chelsea Roman Abramovich e il nuovo: Todd Boehly.

Il Telegraph scrive dell’acquisto di Koulibaly dal Napoli per 40 milioni di euro. Koulibaly partirà per Los Angeles dove domani svolgerà le visite mediche insieme con l’altro acquisto dei Blues Raheem Sterling. L’attaccante potrebbe fare il suo debutto nella prima amichevole il Club America a Las Vegas nel fine settimana, ancora non si quando esordirà Koulibaly.

Ecco cosa scrive il quotidiano inglese:

Koulibaly, che ha 31 anni, firmerà un contratto di quattro anni con il Chelsea. È una grande rottura con la filosofia della ex proprietà Roman Abramovich, con lui i giocatori di età superiore ai 30 avevano al massimo 12 o 18 mesi di prolungamento di contratto.

E non si sofferma sull’ingaggio monstre di dieci milioni netti a stagione.

Il quotidiano aggiunge che il Chelsea cerca altri difensori centrali. In lizza ci Nathan Ake che ha raggiunto l’accordo col club ma non c’è l’intesa tra Chelsea e City. E in corsa c’è anche Kimpembe che ha giocato con Tuchel al Psg.