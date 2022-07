Il rinnovo di Leao è un rebus, il Chelsea ha chiesto informazioni ai suoi agenti

Ne scrive la Gazzetta. Quella del portoghese è una situazione complicata, tra lo Sporting Lisbona, il Lille e i nuovi agenti

Rafael Leao torna questa mattina Milanello: nell’estate del 2021, appena un anno fa, era un calciatore di talento, incompiuto. Ora è il miglior giocatore del campionato. Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che racconta di un rinnovo di contratto rebus che non tende a decollare, che catapulta la giovane star portoghese al centro di diversi intrecci di mercato.

Il presupposto è confortante per i milanisti: il Milan ovviamente vuole rinnovare Leao e Rafa ha sempre mostrato sincero affetto per il rossonero. Il finale così sembra razionalmente prevedibile: nuova firma al 2027 con aumento dell’ingaggio – da circa 2 milioni a stagione più bonus a una cifra vicina ai 6 – e clausola modificata, dai 150 milioni attuali a una cifra inferiore, magari nella zona degli 80-100 milioni. Eppure…

Eppure, aggiunge la Rosea, la situazione non è semplice come sembra. Ci sono diversi elementi da considerare. Per la Gazzetta, principalmente tre: innanzitutto Leao deve intanto pagare quasi 17 milioni allo Sporting Lisbona per la rescissione unilaterale nel 2018: si trasferì al Lilla invocando la giusta causa dopo l’irruzione degli ultras nel centro sportivo; poi c’è il Lille, che ha diritto al 15% di un’eventuale cessione. E infine c’è l’agente di Rafa, un avvocato francese senza esperienza nel calcio di alto livello. Non è un rinnovo semplice. E dunque drizza le orecchie il Chelsea che dopo KK potrebbe puntare anche Leao. I Blues – scrive ancora la Gazzetta – hanno cominciato a muoversi concretamente, con una richiesta di informazioni. E da cosa, si sa, nasce cosa…