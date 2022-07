Il quotidiano Sport su Neto a Napoli: «De Laurentiis non è un uomo cordiale nelle trattative»

Il giornale catalano: “è uno dei presidenti più controversi d’Europa. Il Napoli però potrebbe pagare l’ingaggio di Neto, a differenza del Celta”

Neto è una delle possibili opzioni per il portiere a Napoli. Il quotidiano catalano Sport oggi torna sull’argomento. Scrive che Neto non è partito per il tour americano del Barcellona, si allena a parte e cerca una nuova destinazione.

Aveva un’offerta dal Celta ma il suo ingaggio è un problema. Poi, la parte dedicata al Napoli.

Negli ultimi giorni è stato offerto al Napoli che sta cercando un portiere dopo la partenza del colombiano Ospina per Al-Nassr. Gli italiani stanno sondando il mercato e hanno Keylor Navas come obiettivo numero uno, piace anche il portiere basco Kepa Arrizabalaga, riserva al Chelsea. Il Napoli ha bisogno di rafforzarsi dopo aver perso anche Insigne e Koulibaly. De Laurentiis, uno dei presidenti più controversi della scena europea, non è un negoziatore “cordiale”. (…) Il Napoli ha forza economica, vedremo se al punto di pagare il suo intero stipendio.