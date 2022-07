Il Chelsea ha preso Slonina del Chicago Fire: può spingere Kepa al Napoli

La spunta il Chelsea nell’asta internazionale che ha coinvolto i migliori club d’Europa per aggiudicarsi il cartellino di Gaga Slonina, portiere statunitense appena diciottenne, classe 2004. Slonina, considerato tra gli estremi difensori più promettenti in circolazione, verrà pagato dai Blues circa 15 milioni di dollari. Lo fa sapere il giornalista di Sky Fabrizio Romano, che, su Twitter, ha rivelato i particolari della trattativa.

Excl: Gaga Slonina to Chelsea, here we go! Agreement with Chicago Fire for $15m, add-ons included. Talented GK and his agent will fly to London on Sunday to complete medical and sign. 🚨🔵🇺🇸 #CFC

Slonina will finish the season with Chicago before joining Chelsea on January 1. pic.twitter.com/g2l4Ksbsoj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2022