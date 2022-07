Gazzetta: se il sostituto di Koulibaly dovesse tardare, Spalletti adatterebbe Di Lorenzo centrale

Se dovesse tardare l’arrivo di un centrale difensivo che possa sostituire Koulibaly, Luciano Spalletti ha già pronta una soluzione: il centrale lo farebbe Giovanni Di Lorenzo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“Spalletti intanto ha verificato che il suo capitano coraggioso Di Lorenzo in mezzo se la cava più che bene. E allora se tardasse ad arrivare il sostituto di Koulibaly (a meno di un mese all’inizio della Serie A un nuovo arrivo ha bisogno di tempi per ambientarsi), l’ipotesi di una difesa a tre col capitano fra i centrali, può diventare una soluzione efficace. Sugli esterni a sinistra MarioRui e anche Olivera, appena starà bene, garantiscono spinta e copertura. E a destra oltre a Elmas e Zanoli, Spalletti sta provando in posizione di esterno più arretrato Alessio Zerbin, che nasce attaccante ma ha fatto vedere di sapersela cavare anche in posizione più arretrata. Dei giovani aggregati alla prima squadra l’impressione è che proprio l’ex Frosinone, classe 1999, per caratteristiche e duttilità tattica, sia quello con maggiori opportunità di restare in prima squadra”.