Gazzetta: Pogba e la Juve orientati a scegliere la terapia conservativa, ma c’è il rischio di un nuovo crack

Dopo il nuovo infortunio al ginocchio, Pogba ha davanti due strade: o la terapia conservativa, che lo terrebbe fuori dal campo per una 40ina di giorni, oppure l’intervento risolutivo, che comporterebbe uno stop di 5 mesi. Il centrocampista francese, scrive la Gazzetta dello Sport, prende tempo: vuole evitare l’intervento risolutivo, non vuole fermarsi e rinunciare al Mondiale.

“Un’ipotesi che per il momento il centrocampista francese, che la Juventus ha da poco scritturato da svincolato garantendogli uno stipendio pari al numero di maglia (10 milioni di euro in totale, 8 di fisso più 2 di bonus), non vuole prendere in considerazione, perché l’idea di saltare l’appuntamento più importante con la sua nazionale e pure tutta la prima parte di stagione con il nuovo club lo devasta. Paul è molto preoccupato, lo ha confidato alle persone a lui più vicine, anche perché il dolore continua a tormentarlo, ma spera ancora di risolverla in tempi più brevi dei cinque mesi che gli sono stati prospettati in America. Per questo prende tempo ed è probabile che una decisione definitiva su come procedere per guarire la lesione al menisco laterale possa slittare ancora di qualche giorno, anche all’inizio della prossima settimana”.