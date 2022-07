Gazzetta: Lobotka è il nuovo Pizarro, Spalletti l’ha accolto con l’affetto di un padre con un figlio

La Gazzetta fa un approfondimento sui registi. «Quando è stato lo slovacco a far girare la squadra il flipper Napoli spesso è diventato un mal di capo per gli avversari»

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento ai registi delle principali squadre del campionato. E dunque a Tonali, Brozovic, Lobotka, Marcos Antonio (alla Lazio per il dopo Leiva), Matic e Mandragora. E sostiene che alla Juve ancora non è chiaro chi assumerà questo compito. In merito a “Lobo” la Gazzetta scrive che:

Luciano Spalletti ha accolto sul campo di Dimaro domenica scorsa Stanislav Lobotka con l’affetto di un padre con un figlio. Al di là dell’affetto c’è grande stima per un giocatore, lo slovacco, rinato con il tecnico toscano. Lobo ha grande capacità di dettare i tempi di gioco con repentini cambi di direzione e nel tempo è diventato il nuovo Pizarro per Spalletti. Quando è stato lo slovacco a far girare la squadra il flipper Napoli spesso è diventato un mal di capo per gli avversari. Che agisca da vertice basso del 4-3-3 o al fianco di Anguissa nel 4-2-3-1 le fortune degli azzurri dipenderanno soprattutto dai suoi piedi.