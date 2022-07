Gazzetta: Kim al Napoli, ieri lo scambio dei contratti, oggi dovrebbe arrivare la firma

L’affare Kim è in dirittura di arrivo. La Gazzetta dello Sport scrive che siamo allo scambio documenti.

“Il Napoli ha parlato con il giocatore e i suoi agenti e il gigante coreano si è convinto a venire in Italia, allettato dal poter giocare la Champions. Il resto lo ha fatto l’offerta di un quinquennale da 2,5 milioni di euro netti più bonus del club azzurro, che in questo caso, come in tutti gli altri acquisti (da Kvaratskhelia a Olivera, da Ostigard al riscatto Anguissa) potrà sfruttare il cosiddetto decreto crescita che consente un notevole abbattimento di tasse su chi arriva dall’estero e dunque un contenimento del monte ingaggi, comunque tagliato di 50 milioni di euro dai 115 della passata stagione. Rintuzzato anche l’ultimo tentativo degli inglesi dell’Everton, ieri le parti si sono scambiati i contratti (quelli Filmauro sono molto complessi, oltre 100 pagine) e la firma del giocatore dovrebbe arrivare oggi. Non ci sono altri aspetti da definire”.