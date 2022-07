Gazzetta: in Italia la squadra che si muove di più per Dybala è il Napoli, ma c’è il nodo diritti di immagine

Nella testa di Adl fa breccia il fascino del colpo argentino. L’ingaggio è sceso a 6 milioni, il Napoli ci sta provando, anche se la pista resta complicata

Paulo Dybala è tornato a Torino, ma resta ancora senza squadra. La Gazzetta dello Sport gli dedica una pagina. Nelle prossime ore l’argentino incontrerà i suoi preparatori per gestire il suo allenamento in attesa di trovare una collocazione e il suo agente per capire quale sarà il suo futuro.

“Dybala vuole capire, vuole vedere le carte. Vuole innanzitutto comprendere perché non è stato chiuso – a suo tempo – l’accordo con l’Inter, destinazione che lui aveva accettato con entusiasmo, dopo un corteggiamento durato mesi e non settimane, con tanto di tre proposte scritte presentate dal club nerazzurro”.

Club che ora ha le mani legate, perché dopo l’arrivo di Lukaku sarebbero necessarie due cessioni in attacco per liberare il posto per Paulo.

La rosea scrive che il Napoli è la squadra che si sta muovendo di più verso l’argentino.

“Oggi la squadra italiana che più sta muovendo passi verso Dybala è il Napoli. Sottotraccia, nella testa di De Laurentiis, il fascino del colpo argentino sta facendo breccia. In fondo, oggi la questione ingaggio è meno problematica rispetto alle richieste dello stesso giocatore di un mese fa. La base che la Joya ha sostanzialmente accettato – fuori tempo massimo da parte dell’Inter è quella dei 5 milioni di parte fissa più un milione legato alle presenze effettive in campo, pari ad almeno il 50%. E quindi adesso è intorno a questa cifra che può ragionare chiunque voglia avvicinarsi all’argentino. Il Napoli ci sta provando. Ma la pista resta complicata: la questione dei diritti di immagine sarebbe assai dura da gestire, ostacolo per nulla banale”.